Bundesliga 1:1 gegen Wolfsburg: VfB hofft noch auf direkte Rettung Von dpa | 30.04.2022, 15:04 Uhr | Update vor 55 Min.

Der VfB Stuttgart hat zumindest seine kleine Chance auf den direkten Verbleib in der Fußball-Bundesliga gewahrt. Die Schwaben trennten sich am Samstag 1:1 (0:1) vom VfL Wolfsburg, der dadurch auch noch den letzten Schritt zum Klassenerhalt machte. Abwehrspieler John Anthony Brooks brachte die Gäste vor 52 230 Zuschauern in der 13. Minute in Führung. Der eingewechselte Chris Führich sorgte mit dem 1:1 in der 89. Minute dafür, dass der VfB die direkte Rettung noch schaffen und die Relegation verhindern kann.