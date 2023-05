Burkhard Blienert Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Fußball Suchtbeauftragter fordert EM 2024 ohne Sportwettenwerbung Von dpa | 16.05.2023, 07:38 Uhr

Seit 2021 können Sportwettenanbieter in Deutschland eine Lizenz erhalten und werben. In der Reklame sieht der Bundesdrogenbeauftragte eine Gefahr - und will zur Heim-EM ein Zeichen setzen.