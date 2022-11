Niklas Süle Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Fußball-WM Süle bereit für mehr Verantwortung: „Für Stabilität sorgen“ Von dpa | 22.11.2022, 07:59 Uhr

Niklas Süle sieht sich und seine Generation in Katar in einer besonderen Rolle. Der Jahrgang 95/96 will fünf Jahre nach dem Confed-Cup-Sieg bei der WM glänzen.