Royale Union Saint-Gilloise - 1. FC Union Berlin Foto: Bruno Fahy/BELGA/dpa up-down up-down Europa League Sven Michel schießt Unions Minimalisten in die K.o.-Phase Von dpa | 03.11.2022, 22:56 Uhr

Union Berlin startete schwach in die Europa League und begann dann die Aufholjagd. Beim Showdown in Belgien gehen die Köpenicker früh in Führung - und machen es mal wieder spannend.