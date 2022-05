Barcelonas Irene Paredes (l) und Wolfsburgs Tabea Wassmuth (M) kämpfen um den Ball. Foto: Joan Monfort/AP/dpa FOTO: Joan Monfort Fußball Tabea Waßmuth verlängert Vertrag mit VfL Wolfsburg bis 2025 Von dpa | 06.05.2022, 13:16 Uhr

Fußball-Nationalspielerin Tabea Waßmuth hat ihren noch zwei Jahre laufenden Vertrag mit dem VfL Wolfsburg vorzeitig bis 2025 verlängert. Das gab der Tabellenführer der Frauenfußball-Bundesliga am Freitag bekannt. „Tabea hat die Erwartungen, die wir mit ihrer Verpflichtung in sie gesetzt haben, bei weitem übertroffen. Ihre Entwicklung in den letzten Monaten ist beeindruckend“, sagte Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann.