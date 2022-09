Christian Streich Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down SC Freiburg Tabellenführer Streich spricht vom Ligaerhalt: „Mein Ernst“ Von dpa | 04.09.2022, 08:02 Uhr

Nicht der FC Bayern München, und auch nicht Borussia Dortmund führen die Fußball-Bundesliga an. Nein, der SC Freiburg ist Spitzenreiter. Doch in Euphorie verfällt niemand. Am wenigsten der Trainer.