Hansi Flick Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Länderspiel gegen Ungarn Ter Stegen im Tor - Flick: Zwei Ziele beim WM-Probelauf Von dpa | 22.09.2022, 13:40 Uhr

Nach dem Ausfall von Kapitän Manuel Neuer wegen Corona wird Marc-André ter Stegen am Freitag (20.45 Uhr) im Nations-League-Spiel gegen Ungarn in Leipzig im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stehen. Daraus müsse er „kein Geheimnis machen“, sagte Bundestrainer Hansi Flick nach dem Abschlusstraining, das noch in Frankfurt/Main auf dem DFB-Campus stattfand.