Saisonvorbereitung Testsieg für Holstein: Arp mit vier Toren gegen Oberligisten Von dpa | 18.06.2022, 21:53 Uhr

Fiete Arp hat im ersten Test von Holstein Kiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga überzeugt. Der 22 Jahre alte Stürmer steuerte am Samstag zum 9:2 (3:1) beim Oberligisten TSV Bordesholm vier Treffer bei. Arp durfte als einer der wenigen Spieler aus dem Team von Trainer Marcel Rapp durchspielen.