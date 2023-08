FC Bayern München - FC Liverpool Foto: Danial Hakim/AP/dpa up-down up-down Testspiel Torspektakel gegen Liverpool: Krätzig lässt Bayern jubeln Von dpa | 02.08.2023, 15:51 Uhr

Nach einem Traumtor in der Nachspielzeit besiegen die Bayern den FC Liverpool in Singapur mit 4:3. Thomas Tuchel freut sich über das „Superende“ der strapaziösen Asienreise - und einen Nobody.