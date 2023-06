Soll bei Werder Bremen hoch im Kurs stehen: Liverpool-Profi Naby Keita (r). Foto: dpa/Jan Woitas up-down up-down Sky und Bild berichten Transfercoup? Werder Bremen will ablösefreien Ex-Leipziger Keita vom FC Liverpool holen Von dpa | 09.06.2023, 09:51 Uhr | Update vor 1 Std.

Werder Bremen will den Mittelfeldspieler Naby Keita vom FC Liverpool offenbar in die Fußball-Bundesliga zurückholen. Das berichtete der TV-Sender Sky via Twitter.