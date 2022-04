Unai Emery FOTO: Pablo Morano Fussball Träumen von einer Überraschung Von dpa | 04.04.2022, 18:40 Uhr | Update vor 57 Min.

Bei diesem Spiel hoffen wohl sehr viele Fußball-Begeisterte aus dem Land Spanien auf eine Überraschung: Am Mittwoch spielen der FC Bayern München und der spanische FC Villarreal gegeneinander. Dabei geht es darum, wer in der Champions League (gesprochen: tschämpiens lieg) in die nächste Runde kommt. Bei dem Wettbewerb spielen die besten Fußball-Vereine in Europa mit.