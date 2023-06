Sebastian Rode Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down DFB „Trümpfe“ für Leipzig - Rode will bitteres Triple abwenden Von dpa | 03.06.2023, 06:22 Uhr

Was bringt Finalerfahrung beim Showdown in Berlin? Frankfurts Kapitän Rode sieht einen Vorteil für RB Leipzig. Er selbst will ein anderes Endspiel erleben als 2016 und 2017.