Christian Wück Foto: Tsering Topgyal/AP/dpa/Archivbild

DFB-Junioren U17 bei EM gegen Titelverteidiger, Portugal und Schottland Von dpa | 03.04.2023, 18:16 Uhr

Die deutsche U17-Nationalmannschaft trifft bei der Fußball-EM in der Vorrundengruppe C auf Titelverteidiger Frankreich, Portugal und Schottland. Das ergab die Auslosung in Budapest.