Antonio Di Salvo Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down EM-Tests U21-Coach Di Salvo: „Jeder hat Chance, sich zu zeigen“ Von dpa | 23.03.2023, 17:58 Uhr

Der deutsche U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo will die vielen Ausfälle in seinem Team zum Start in das EM-Jahr für einen verschärften Konkurrenzkampf nutzen.