Erachtet die Conference League als großen Erfolg: UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. Europapokal UEFA: Conference League Erfolg - Ausschreitungen vor Finale 25.05.2022, 16:39 Uhr

In der Nacht vor dem Finale der Conference League in Tirana ist es zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und den Fangruppen der AS Rom und von Feyenoord Rotterdam gekommen.