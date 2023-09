Auch bei Champions League UEFA-Spiele mit Gedenkminute für Opfer in Libyen und Marokko Von dpa | 12.09.2023, 20:15 Uhr | Update vor 1 Std. UEFA-Logo Foto: Jamie Gardner/PA Wire/dpa up-down up-down

In allen Wettbewerbsspielen der Europäischen Fußball-Union werden in Gedenken an die Opfer der Flut in Libyen sowie des Erdbebens in Marokko Schweigeminuten abgehalten. Das teilte die UEFA mit.