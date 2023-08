Fußball UEFA will 40.000 neue Referees pro Jahr Von dpa | 30.08.2023, 20:44 Uhr Schiedsrichterin Stéphanie Frappart Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down

Nicht nur in Deutschland fehlen im Fußball die Referees. Die UEFA hat in ganz Europa einen Mangel an Schiedsrichtern erkannt und will nun gegensteuern.