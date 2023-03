SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96 Foto: Heiko Becker/dpa up-down up-down 2. Liga Unentschieden zwischen Fürth und Hannover bei Leitl-Rückkehr Von dpa | 05.03.2023, 15:39 Uhr

Bei der Rückkehr von Trainer Stefan Leitl an seine frühere Wirkungsstätte in Franken haben sich die SpVgg Greuther Fürth und Hannover 96 in einer umkämpften Partie 1:1 (0:0) getrennt.