Urs Fischer Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Bundesliga Union bei Lieblingsgegner Köln: Comeback für Baumgartl Von dpa | 11.09.2022, 05:04 Uhr

Der 1. FC Union Berlin will zeigen, dass er die 0:1-Heimniederlage zum Auftakt der Europa League gegen Royale Union Saint-Gilloise gut verkraftet hat. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in der Bundesliga-Partie beim 1. FC Köln.