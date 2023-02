Union Berlin Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Bundesliga Union löst Bayern ab - Hertha verliert erneut Von dpa | 04.02.2023, 17:34 Uhr

Der FC Bayern ist die Tabellenführung in der Bundesliga vorerst los. Am Samstag zieht ein Verfolger vorbei. In der Abstiegszone gelingt Hertha BSC wieder kein Sieg.