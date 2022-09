Pressekonferenz Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Weltmeister 1954 Versteigerung von Horst Eckels Nachlass überrascht Von dpa | 27.09.2022, 16:02 Uhr

Die angekündigte Versteigerung des Nachlasses von Idol Horst Eckel hat in der Fußball-Szene für Verwunderung gesorgt. Das WM-Trikot des „Helden von Bern“ von 1954 hängt derzeit im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Sie habe den seit 2015 laufenden Leihvertrag zu 2025 gekündigt, sagte Eckels Tochter Dagmar bei einer Pressekonferenz in Mannheim.