ARCHIV - Spieler Jesse Tugbenyo. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Friso Gentsch 2. Bundesliga Verteidiger Tugbenyo wechselt von Paderborn zum SC Verl Von dpa | 14.06.2022, 13:01 Uhr

Abwehrspieler Jesse Tugbenyo wechselt für die nächste Saison vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn auf Leihbasis in die 3. Liga zum SC Verl. Das teilte der SCP am Dienstag mit. Der 20 Jahre alte Verteidiger, der in Paderborn noch einen länger laufenden Vertrag besitzt, soll zunächst für ein Jahr in Verl Spielpraxis sammeln können. „Jesse kann in der 3. Liga den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Beim SC Verl findet er ein Umfeld vor, das seine Fähigkeiten aktiv fördern wird“, erklärte Paderborns Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth.