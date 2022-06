Fans vom BFC Dynamo zünden Pyrotechnik auf den Tribünen im Stadion. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa FOTO: Hauke-Christian Dittrich Regionalliga „Vollkatastrophe“: Dynamos Beck kritisiert Aufstiegsregelung Von dpa | 04.06.2022, 17:03 Uhr

Stürmer Christian Beck vom BFC Dynamo hat nach dem verpassten Aufstieg in die 3. Fußball-Liga massiv die Aufstiegsregelung für die fünf Regionalliga-Meister kritisiert. „Riesendank an den DFB, der solche Regeln einführt. So eine Regel ist einfach eine Vollkatastrophe. Sie zerstört eine ganze Saison“, sagte der 34-Jährige am Samstag in einem Interview von „MagentaSport“.