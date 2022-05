ARCHIV - Almuth Schult, Torhüterin des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Foto: Swen Pförtner/dpa FOTO: Swen Pförtner Bundesliga Vor USA-Wechsel: Schult schließt Rückkehr nicht aus Von dpa | 24.05.2022, 14:23 Uhr

Vor dem letzten Spiel für den VfL Wolfsburg und dem Wechsel in die USA steht Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult einem späteren Comeback in der Frauen-Bundesliga nicht ablehnend gegenüber. „Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, noch mal wieder in Deutschland zu spielen, aber es gibt nicht so viele Vereine in Deutschland, bei denen ich spielen würde“, sagte die 31-Jährige bei einer Medienrunde am Dienstag.