Nationalteam Voss-Tecklenburg fordert volle Mentalität gegen Sambia Von dpa | 07.07.2023, 05:46 Uhr

Heute in Fürth gegen Sambia und am Dienstag in den Flieger nach Australien: Die DFB-Frauen machen sich bereit für die WM. Am Samstag stehen noch wichtige Entscheidungen an.