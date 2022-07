ARCHIV - Nun ein Freiburger: Ritsu Doan. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Soeren Stache up-down up-down Bundesliga Wechsel „mit einem Jahr Verzögerung“: Doan wird Freiburger Von dpa | 05.07.2022, 10:07 Uhr

Ritsu Doan kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück und verstärkt den SC Freiburg. Der Offensivspieler aus Japan spielte zuletzt für die PSV Eindhoven in den Niederlanden und war in der Saison 2020/21 an Arminia Bielefeld ausgeliehen.