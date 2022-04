Bremens Torschütze Mitchell Weiser (r) jubelt nach seinem Tor zum 1:1 mit Bremens Anthony Jung. Foto: Frank Molter/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Frank Molter 2. Bundesliga Weiser über Werder-Verbleib: Würde „auf Geld verzichten“ Von dpa | 26.04.2022, 15:40 Uhr

Leihspieler Mitchell Weiser würde in der nächsten Saison auch für weniger Gehalt spielen, um eventuell bei Werder Bremen bleiben zu können. „Natürlich würde ich auch auf Geld verzichten. Aber was heißt überhaupt verzichten? Geld spielt eigentlich nicht so eine große Rolle“, sagte der 28-Jährige am Dienstag in einer digitalen Medienrunde in Bremen.