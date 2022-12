Argentinien-Rückkehr Foto: Gustavo Garello/AP/dpa up-down up-down Fußball-WM in Katar Weltmeister Argentinien daheim - Empfang wartet Von dpa | 20.12.2022, 08:20 Uhr

Fußball-Weltmeister Argentinien ist in der Heimat angekommen. Mit geringfügiger Verspätung landete das Team um Superstar Lionel Messi mitten in der Nacht in Buenos Aires.