Nach dem Sieg gegen Regensburg und den Bundesliga-Aufstieg ließen es die Werder-Spieler krachen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa
2. Liga Werder Bremen steigt auf - Hamburger SV in Relegation Von dpa | 15.05.2022, 17:29 Uhr

Am letzten Spieltag der 2. Liga können noch drei Teams den direkten Aufstieg schaffen. Am Ende kehrt neben Schalke 04 auch Werder Bremen direkt zurück ins Oberhaus. Der HSV geht in die Relegation.