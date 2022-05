ARCHIV - Trainer Ole Werner. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter 2. Bundesliga Werder in Aue wieder mit Toprak, Veljkovic und Groß Von dpa | 06.05.2022, 15:28 Uhr

Werder Bremen kann im Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue wieder in Bestbesetzung antreten. Die zuletzt verletzten Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Christian Groß stehen Trainer Ole Werner in der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) alle wieder zur Verfügung. „Alle Mann an Bord“, kündigte Werner am Freitag an. Lediglich Manuel Mbom, der sich die Achillessehne gerissen hat, wird den Grün-Weißen im letzten Auswärtsspiel der Zweitliga-Saison fehlen.