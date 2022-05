Die Bremer Niclas Füllkrug (r) und Marvin Ducksch jubeln nach dem ersten Treffer. Foto: Carmen Jaspersen/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Carmen Jaspersen 2. Liga Mega-Party in grün und weiß: Werder zurück in Liga eins Von dpa | 15.05.2022, 17:39 Uhr | Update vor 2 Std.

Nach nur einem Jahr ist Werder Bremen wieder da. Am letzten Spieltag machen die Grün-Weißen den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt. Danach gibt es an der Weser kein Halten mehr.