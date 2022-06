ARCHIV - Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild FOTO: Stuart Franklin Fussball Werder-Manager Baumann: Mit Gehaltsbudget auf Abstiegsplatz Von dpa | 01.06.2022, 08:00 Uhr

Nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga erwartet Manager Frank Baumann eine schwere Saison für Werder Bremen. Vor allem weil der Traditionsclub finanziell deutlich weniger Mittel zur Verfügung hat als viele Konkurrenten. „Auch wenn Schalke und Werder vom Namen keine typischen Aufsteiger sind, werden sie erst mal die Kleinen in der Liga sein - zumindest was unseren Etat betrifft. Wir werden ein Gehaltsbudget haben, mit dem wir auf einem Abstiegsplatz stehen“, sagte der 46-Jährige der „Sport Bild“ (Mittwoch).