2. Bundesliga Werder ohne Trio gegen Kiel: „Fokus auf Freitag" Von dpa | 28.04.2022, 16:07 Uhr

Werder Bremen muss im Heimspiel gegen Holstein Kiel erneut auf ein wichtiges Trio verzichten. Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Christian Groß fallen allesamt für die Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) aus. Toprak und Veljkovic absolvieren nach ihren Verletzungen noch Aufbautraining, Groß ist nach seiner Corona-Infektion noch nicht wieder vollkommen fit. „Grosso wird Anfang der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen“, sagte Werder-Coach Ole Werner am Donnerstag. „Und auch bei Ömer und Milos arbeiten wir auf das Spiel bei Erzgebirge Aue hin“, sagte Werner mit Blick auf die Partie am vorletzten Spieltag.