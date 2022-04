ARCHIV - Werders Torwart Jiri Pavlenka feiert einen Sieg. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archiv - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Carmen Jaspersen 2. Bundesliga Werder-Torwart Pavlenka vom Aufstieg überzeugt Von dpa | 27.04.2022, 15:59 Uhr

Werder Bremens Torwart Jiri Pavlenka geht fest von einem Bundesliga-Aufstieg seines Teams aus. „Wir müssen fokussiert bleiben. Wenn wir das sind, dann bin ich sicher, dass wir das schaffen“, sagte Pavlenka am Mittwoch in einer Online-Medienrunde. „Wir haben die beste Mannschaft in der Zweiten Liga. Es liegt nur an uns“, sagte der Tscheche.