Leipzigs Timo Werner (M) wird nach dem Treffer von seinen Teamkollegen umarmt. RB Leipzig Werner fast zufrieden - Mintzlaff: „Beschissener Start" Von dpa | 14.08.2022, 11:32 Uhr

Es hätte so schön sein können. Timo Werner steht in der Startelf und schießt ein Tor gegen den 1. FC Köln. Doch es reicht nicht zum Sieg, was Clubchef Oliver Mintzlaff mächtig aufregt.