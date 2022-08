Die Begeisterung um Tino Werner ist groß in Leipzig. Foto: Hendrik Schmidt/dpa FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Bundesliga Werner zurück in Leipzig: Nächstes Achtungszeichen von RB Von dpa | 09.08.2022, 14:58 Uhr

In Timo Werner will RB Leipzig einen weiteren deutschen Nationalspieler holen. Der DFB-Pokalsieger soll damit noch flexibler in der Offensive werden. Gleichzeitig steigt der Erfolgsdruck.