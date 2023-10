La Liga Wieder zwei Bellingham-Tore: Real Madrid bleibt Erster Von dpa | 07.10.2023, 19:28 Uhr | Update vor 31 Min. Jude Bellingham Foto: Jose Breton/AP/dpa up-down up-down

Der frühere Dortmunder Jude Bellingham hat Real Madrid zum nächsten Sieg in der spanischen Fußball-Meisterschaft geführt. Der Engländer erzielte am Samstag zwei Tore beim klaren 4:0 (1:0) gegen CA Osasuna. Es waren bereits seine Saisontore Nummer sieben und acht in La Liga. Real bleibt mit acht Siegen aus neun Spielen damit Tabellenführer.