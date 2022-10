Martina Voss-Tecklenburg Foto: Borislav Troshev/dpa up-down up-down Auslosung WM 2023: DFB-Frauen gegen Kolumbien, Marokko und Südkorea Von dpa | 22.10.2022, 10:15 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen treffen in der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland auf Kolumbien, Marokko und Südkorea. Dies ergab die Auslosung für das Turnier vom 20. Juli bis 20. August in Auckland.