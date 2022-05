ARCHIV - Robert Lewandowski von Bayern küsst nach dem Spiel die Trophäe für den Torschützenkönig. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters-Pool/dpa/Archivbild FOTO: Kai Pfaffenbach Bundesliga Wolfsburg trifft auf den deutschen Meister Bayern München Von dpa | 14.05.2022, 08:40 Uhr

Am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison empfängt der VfL Wolfsburg den deutschen Fußball-Meister FC Bayern München. In der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Volkswagen-Arena geht es für beide Teams nur noch um einen würdigen Abschluss. Bayern wird nach einem Unentschieden (Stuttgart) und einer Niederlage (Mainz) an drei Punkten interessiert sein. Der VfL hat vor zwei Wochen den Klassenverbleib erreicht.