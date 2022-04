Fußball 2. Bundesliga 2021/2022 FOTO: Guido Kirchner Fußball-Bundesliga Wolfsburgs Casteels gegen Bielefeld wieder im Tor Von dpa | 04.04.2022, 23:17 Uhr | Update vor 54 Min.

Torwart Koen Casteels steht beim VfL Wolfsburg vor einem Comeback in der Fußball-Bundesliga. Nach seiner Hüftverletzung wird der Kapitän am Samstag gegen Arminia Bielefeld (15.30 Uhr/Sky) vermutlich wieder auf dem Platz stehen. „Koen hat am Montag die erste leichte Einheit auf dem Platz gemacht“, sagte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke am Montag der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ und fügte hinzu: „Und dann gehe ich davon aus, dass er am Mittwoch voll mit trainieren und er am Samstag spielen kann.“