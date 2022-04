ARCHIV - Fußbälle liegen im Tor. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Robert Michael Frauenfußball Wolfsburgs Frauen in Barcelona: Weltrekord-Kulisse winkt Von dpa | 22.04.2022, 01:38 Uhr

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollen sich von der erwarteten Weltrekordkulisse beim FC Barcelona nicht einschüchtern lassen. „Natürlich kann das Einfluss haben. Aber genau dafür sind wir erfahrenen Spielerinnen, die die eine oder andere Situation in gefüllten Stadien schon kennen dann da. Wir wollen die Jüngeren an die Hand nehmen und versuchen, ihnen ein gutes Gefühl zu geben“, sagte Kapitänin Alexandra Popp vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Freitag (18.45 Uhr/DAZN).