Sportdirektor Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg hat den noch an den VfB Stuttgart ausgeliehenen Omar Marmoush für Aussagen zu dessen Zukunft kritisiert. „Er hat einen Vertrag. Punkt. Deshalb kann ich den einen oder anderen Satz nicht ganz nachvollziehen“, sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Der 23-jährige Ägypter hatte im Gespräch mit dem „Kicker“ zu wenig Einsatzzeit bei den Wolfsburger Profis beklagt und seine Zukunft ab Sommer offen gelassen. „Aber wer weiß, was passiert“, hatte er gesagt.