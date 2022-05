ARCHIV - Joshua Kimmich (links) und Serge Gnabry sind bei der Nations League dabei. Foto: Marcus Brandt/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Marcus Brandt Fussball Zeigen, wo man steht Von dpa | 19.05.2022, 16:29 Uhr

Wie steht es um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft? Die Frage interessiert viele Fans. Denn im November steht die nächste Weltmeisterschaft an, im Land Katar. Schon im Juni kann die Nationalmannschaft zeigen, was sie drauf hat. Dann steht die Nations League (gesprochen: näischens liig) an. In dem Turnier spielen Mannschaften aus Europa in verschiedenen Ligen gegeneinander.