Weil Fans zu viel Pyrotechnik zündeten, wurde die Partie des AS Saint-Étienne gegen AS Monaco für gut eine halbe Stunde unterbrochen. Foto: Jean-Philippe Ksiazek/AFP/dpa FOTO: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK Ligue 1 Zu viel Pyros: Spiel in Frankreich halbe Stunde unterbrochen Von dpa | 24.04.2022, 11:23 Uhr

Weil Fans zu viel Pyrotechnik zündeten, ist die Partie des AS Saint-Étienne gegen AS Monaco in der ersten französischen Fußball-Liga für gut eine halbe Stunde unterbrochen worden.