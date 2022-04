Fußball FOTO: Friso Gentsch 2. Bundesliga Zwei Spiele Sperre für Hannover-Verteidiger Hult Von dpa | 19.04.2022, 16:57 Uhr | Update vor 42 Min.

Der schwedische Abwehrspieler Niklas Hult von Hannover 96 ist nach seiner unglücklichen Roten Karte im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf für die nächsten zwei Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Dienstag. Hult musste am vergangenen Samstag nach einer Notbremse gegen den Düsseldorfer Stürmer Rouwen Hennings bereits in der 16. Minute vom Platz. Der 32-Jährige hatte zuvor einen gegnerischen Pass nicht sehen können, weil er auf dem Platz in die Sonne schaute. Deshalb war ihm Hennings enteilt.