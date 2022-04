Bayer Leverkusen FOTO: Bernd Thissen Bundesliga Zwei Verletzte: Leverkusen sorgt sich um Tah und Bellarabi Von dpa | 10.04.2022, 19:11 Uhr | Update vor 1 Std.

Bayer Leverkusen hat nach dem 0:0 im Bundesliga-Spiel beim VfL Bochum neue Verletzungssorgen. Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah musste am Sonntag bereits in der ersten Hälfte ausgewechselt werden. „Jonathan hat im Rückenbereich nach einem Schlag/Zweikampf etwas gespürt, was ihn beim Schnaufen behindert hat“, sagte Leverkusens Trainer Gerardo Seoane über den Innenverteidiger.