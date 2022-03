Bundesliga : Augsburger Sarenren Bazee fällt lange aus

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss mehrere Monate auf Offensivspieler Noah Sarenren Bazee verzichten.

Der 25-Jährige erlitt einen Kreuzbandriss im rechten Knie, wie der Club mitteilte. Demnach hat sich Sarenren Bazee die Verletzung bereits im Training am 14. März zugezogen. „Noah hatte sich in den letzten Monaten durch gute und fleißige Trainingsarbeit in einen körperlich sehr guten Fitnesszustand gebracht. Mit seinem Tor gegen Dortmund und dem Starte...

