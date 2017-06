OK-Chef: «Absolut mormal» : 30 Prozent der Tickets für Confed Cup noch nicht verkauft

vergrößern 1 von 1 Foto: Anton Denisov 1 von 1

«Das ist absolut normal für einen Confederations Cup, da wir noch nicht wissen, wer ins Halbfinale und Finale kommt», sagte Sorokin der Agentur Tass.

Der schleppende Absatz der Eintrittskarten zur sogenannten Mini-WM hatte im Vorfeld Kritik erregt. Die Organisatoren betonten aber, dass russische Fans in der Regel erst kurz vor den Spielen zuschlagen würden. Sorokin sagte, großer Beliebtheit erfreuten sich die Spiele von Gastgeber Russland. Die anderen Partien seien weniger nachgefragt.

Der Confed Cup beginnt an diesem Samstag mit dem Spiel Russland-Neuseeland (17.00 Uhr MESZ). Weltmeister Deutschland hat sein erstes Spiel am 19. Juni (17.00 Uhr MESZ). Der Confed Cup ist die Generalprobe für die Fußball-WM 2018 in Russland.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 19:38 Uhr