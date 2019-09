Premier League : Arsenal vergibt Führung in Watford - Saisondebüt für Özil

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat einen enttäuschenden ersten Saisoneinsatz mit dem FC Arsenal erlebt. Die Gunners, bei denen Özil in der Startelf stand und 70 Minuten lang spielte, kamen nach einer Zwei-Tore-Führung beim FC Watford nur zu einem 2:2 (2:0).

von dpa

15. September 2019, 19:31 Uhr

Pierre-Emerick Aubameyang (21./32. Minute) hatte die Gäste in Führung geschossen. Aber Tom Cleverley (53.) und Roberto Pereyra (81.) per Foulelfmeter sorgten beim Debüt des neuen Watford-Trainers Quique Sánchez Flores für das Remis. In den Schlussminuten verhinderte der deutsche Arsenal-Keeper Bernd Leno eine Niederlage für sein Team.

Özil war nach einem versuchten Überfall auf ihn Ende Juli in London und einem Zwischenfall vor seinem Privatanwesen zu Saisonbeginn vom FC Arsenal freigestellt worden. Später hatte der Weltmeister von 2014 nach Vereinsangaben wegen Fitnessrückstands gefehlt.