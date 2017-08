3:2 gegen FC Toulouse : AS Monaco siegt im Eröffnungsspiel der Ligue 1

vergrößern 1 von 1 Foto: Claude Paris 1 von 1

Am Tag der Vorstellung von Neymar beim ehemaligen Serienchampion Paris Saint-Germain setzten sich die Monegassen im Eröffnungsspiel der Ligue 1 mit 3:2 (1:1) vor heimischer Kulisse gegen den FC Toulouse durch.

Die Gäste waren am Freitagabend durch Zinédine Machach in der siebten Minute in Führung gegangen. Jemerson (28.) gelang der Ausgleich. Sieben Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit trafen die Gäste erneut, diesmal durch Andy Delort. Monacos Kapitän Radamel Falcao glich kurze Zeit später aus (58.). Für den Siegtreffer sorgte Kamil Glick (70.)

Ex-Bundesliga-Keeper Diego Benaglio saß bei Monaco nur auf der Ersatzbank. Rivale PSG startet an diesem Samstag mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger SC Amiens in die Spielzeit.

